Horizon Europe, per l’energia 225 milioni a fondo perduto nel 2023

La Commissione ha pubblicato 24 nuovi bandi sotto il programma Horizon Europe per finanziare progetti dedicati alla realizzazione di tecnologie alimentate da fonti rinnovabili e per l’efficientamento dei sistemi di distribuzione e stoccaggio di energia. I bandi 2023, che prevedono una dotazione di più di 225 milioni di euro, interesseranno progetti di ricerca e innovazione finalizzati a rendere l’approvvigionamento energetico più competitivo e affidabile, attraverso l’incremento delle soluzioni per le energie rinnovabili e la modernizzazione delle reti energetiche che alimentano i settori più energivori (tra i quali costruzioni e mobilità).

I progetti di Horizon Europe contribuiranno quindi a rendere l’industria continentale leader mondiale nel mercato delle rinnovabili e a ottimizzare la distribuzione energetica per famiglie ed imprese. In questo modo sarà possibile perseguire sia gli obiettivi di neutralità climatica fissati per il 2050, sia l’indipendenza energetica prevista dal piano RepowerEu.

I bandi sono rivolti a tutte le tipologie di impresa: startup, pmi e grandi imprese. Horizon finanzia prevalentemente progetti presentati in collaborazione con almeno 3 partner internazionali provenienti da almeno 3 Stati membri. La dimensione del progetto è compresa tra i 600 mila e i 20 milioni di euro. Il tasso di finanziamento è pari al 70% per progetti di rivolti allo sviluppo sperimentale, al 100% se prevedono anche ricerca industriale. A seconda della tematica di progetto sarà possibile presentare domanda fino al 5 settembre 2023 per 16 bandi e fino al 10 ottobre 2023 per i restanti 8.

Per ricevere una prefattibilità a titolo gratuito è possibile inviare l'idea progettuale a questo sito.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it