Guidesi: «Retromarcia sul Green Deal, rischio deindustrializzazione»

L’assessore di Regione Lombardia allo Sviluppo economico Guidesi chiede di rivedere il piano sulla transizione sostenibile in Europa

2 ' di lettura

Guido Guidesi - © www.giornaledibrescia.it

Tornare indietro si può, anzi si deve. Non ha dubbi l’assessore lombardo allo Sviluppo economico Guido Guidesi, «il Green Deal così com’è non va bene, bisogna mettere da parte l’ideologia. L’errore fondamentale alla base è che per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica esista una sola strada». Con buona pace del commissario uscente per il Mercato interno Breton, che ha spronato i produttori europei dell’automotive «ad accelerare sull’elettrico» in vista dello stop ai motori endotermic