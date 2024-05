Gruppo Hug: giù il fatturato, ma sale l’utile grazie ad economie di scala e materie prime

Ricavi a 475 milioni (-17%), i profitti invece crescono dell’1,2% a 35,9 milioni. Investiti altri 35 milioni

Il 2023 è stato un anno molto complesso per le aziende del comparto sidermetallurgico. La congiuntura economica negativa, accentuata dalle crisi geopolitiche, ha colpito senza distinzione tutti i comparti e nella parte finale dell’anno si è accanita sulla nicchia della barra d’ottone. Per Holding Umberto Gnutti di Roncadelle, questo si è tradotto in un calo del fatturato del 17% rispetto al 2022: l’esercizio si è così chiuso con ricavi consolidati pari a 475 milioni (era di 573 milioni nel 2022)