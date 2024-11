Gruppo Foppa, il catalogo dei corsi per le aziende

Sviluppare nuove competenze per affrontare al meglio le sfide del mercato del lavoro e rafforzare la competitività aziendale. Questo l’obiettivo dei corsi inseriti nel catalogo «Formazione Aziendale: Crescita, Competenze e Connessioni», creato dall’Ufficio Servizi al Lavoro e Rapporti con le Aziende del Gruppo Foppa per le imprese.

Il catalogo è stato presentato ieri pomeriggio nella sede di via Tommaseo ed ha visto la partecipazione di circa trenta aziende del territorio.

«La formazione aziendale è per noi fondamentale per accrescere il valore del capitale umano – ha detto Benedetta Albini, direttore organizzativo e delle risorse umane di Gruppo Foppa – e per promuovere l’innovazione all’interno dell’azienda».

«Per creare queste proposte siamo partiti da noi, dalle nostre peculiarità – ha proseguito Albini –. La modalità è quella che offriamo anche ai nostri giovani: in un mondo dove molte professionalità spariranno e ne arriveranno di nuove, è importante non farsi trovare impreparati. Per i corsi ci affidiamo agli stessi professionisti che collaborano come docenti per l’Accademia SantaGiulia e l’Its Academy Machina Lonati».

L’offerta

I percorsi formativi, che partiranno a dicembre, sono progettati per rispondere alle esigenze aziendali più attuali e per affrontare le sfide odierne, coprendo vari ambiti, dalla gestione delle risorse umane alla comunicazione, dal marketing e vendite alla contabilità, dalla ricerca e sviluppo alla grafica, fino alla moda e alle tecnologie produttive, senza dimenticare l’intelligenza artificiale.

Paolo Rizzetti, Direttore dell’Ufficio Servizi al Lavoro, e la referente Claudia Bianchi, hanno spiegato le modalità e le soluzioni personalizzate che l’Ufficio offre alle aziende: «Le imprese possono accedere a diverse opportunità di finanziamento – ha detto Rizzetti – fra cui voucher di Regione Lombardia, contributi della Camera di Commercio o il Fondo Sociale Europeo Plus. Anche in questo caso il nostro ufficio affiancherà l’azienda nella compilazione di tutti i documenti necessari».

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi al Lavoro e Rapporti con le Aziende, via Nicolò Tommaseo, 49, Brescia, al numero 030383368 – interno 5 formazioneaziende@foppagroup.it.