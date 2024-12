Gli scampoli di prestigiose sartorie venduti online: è la moda di Eva re-source

Camillo Facchini

La storia di un grande negozio on line (e non solo) specializzato nella vendita di tessuti realizzati per le più prestigiose sartorie italiane e francesi

Una scaffalatura piena di scampoli - © www.giornaledibrescia.it

Quanti rotoli di tessuto avete? «Tanti, anzi tutti quelli che il mercato dell’alta moda ritiene superati». Per quali stagioni? «Tutte». Quanto costano? «Il giusto». Dove vendete? «Nel mondo, anche se tutto è incominciato a Darfo Boario nel 1950 quando nostra mamma Erminia e sua sorella aprirono un piccolo commercio che si chiamava “Casa dello scampolo”, nome d’altri tempi (oggi lo chiamerebbero «Leftover»), frutto ancora dell’economia di guerra quando il “su misura” nell’abbigliamento era un lus