Giovanni Rosani: «Diversificare i mercati è uno scudo all’instabilità»

Flavio Archetti

L’imprenditore, presidente di Cembre: «Stabilità e certezze sono elementi di cui ogni azienda ha sempre bisogno, ma oggi si convive con l’incertezza»

Giovanni Rosati, presidente di Cembre

Il prossimo 1 gennaio Cembre aprirà la nuova commerciale di Dublino. Il gruppo, guidato da Giovanni Rosani conta sette controllate, di cui sei commerciali, collocate tra Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti, Cina e Paesi Bassi, e una produttiva e commerciale in Gran Bretagna. Negli ultimi quattro anni i fatturati del gruppo sono sempre cresciuti, passando dai 198,8 milioni del 2022, ai 222,6 del 2023 e ai 229,7 del 2024; nei primi dieci mesi del 2025 Cembre ha fatto +5,3%. Industria solida, ma