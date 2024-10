Giovani Smart 2.0: il Comune di Brescia ha vinto il bando regionale

Il Comune di Brescia, insieme alle amministrazioni di Cinisello Balsamo, Monza e Rho, ha vinto il bando regionale Giovani Smart 2.0 con l’associazione Officine Italia come ente capofila. Il bando regionale finanzierà parzialmente il progetto «Officina. I giovani per la PA: un laboratorio di innovazione», un’opportunità per giovani under 30 interessati a diventare protagonisti del cambiamento nella Pubblica Amministrazione.

L’Officina è un programma di formazione intensiva e lavoro sul campo che si terrà da gennaio a luglio 2025. Il progetto mira a fornire ai partecipanti competenze pratiche per affrontare sfide concrete della PA attraverso un bootcamp di formazione intensiva e la realizzazione di progetti di policy ad alto impatto all'interno dei quattro Comuni lombardi.

Le candidature

Le candidature resteranno aperte fino al 7 novembre. Per candidarsi si può accedere direttamente al sito di Officine Italia.

Dopo una prima fase di formazione della durata di due settimane, svolta in collaborazione con l'Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di Brescia e altri partner della formazione, i partecipanti saranno assegnati a uno dei Comuni coinvolti per lavorare a stretto contatto con le amministrazioni locali. I fellow lavoreranno su progetti co-creati dall’associazione Officine Italia, promotrice del progetto, insieme agli staff comunali e avranno l’opportunità di approfondire progetti di policy strategici per lo sviluppo urbano sostenibile delle città coinvolte e per l’innovazione della PA, riguardanti le seguenti tematiche:

Rigenerazione urbana, spazi di comunità e politiche dell’abitare

Inclusione sociale e povertà educativa

Sostenibilità ambientale, verde urbano e mobilità sostenibile

Partecipazione attiva dei giovani e imprenditorialità civica

Innovazione nella Pubblica Amministrazione

Durante i sei mesi di percorso, i fellow verranno anche coinvolti in numerosi momenti di formazione, grazie alla partecipazione al percorso di aziende e associazioni del territorio, in un’ottica di rete e di costruzione di alleanze verso obiettivi condivisi. Il progetto Officina, già incluso nella Case Study Library dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) come best practice a livello globale, è sostenuto da Regione Lombardia.