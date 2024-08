Germani cresce e rafforza la flotta con 200 nuovi camion

Il presidente Ferrari: «Rimane la carenza di autisti». Da lunedì al via i lavori della nuova sede

Inutile chiedergli un resoconto delle vacanze: anche quest’estate Mauro Ferrari non si è concesso una pausa dal lavoro. La settimana di Ferragosto racconta di averla passata visitando i cantieri di Webuild nel Sud Italia: da Brescia ha raggiunto Napoli in auto, da lì si è spostato in Puglia («sempre al volante della mia auto», ca va sans dire) e poi si è trasferito sulla costa Jonica della Calabria, attraversando la Basilicata. Infine, prima di tornare a San Zeno, ha fatto una tappa in Sicilia.