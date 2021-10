«GdB Lavoro», la newsletter del lunedì con idee, annunci e storie

Storie di successo, idee e ispirazioni per nuove imprese e attività commerciali, ma anche le migliori opportunità di lavoro di Brescia e provincia.

Tutto questo è «GdB Lavoro», la newsletter settimanale che consente a tutti gli iscritti di ricevere direttamente nella propria casella di posta elettronica a costo zero un aggiornamento puntuale sulla situazione del mondo dell'impiego. Ogni lunedì alle 8 tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo lavoro o sono interessati a conoscere le nuove tendenze del mercato professionale potranno restare aggiornati grazie alla redazione del Giornale di Brescia.

Annunci, opportunità e storie di successo

Oltre al collegamento all'edizione del quotidiano del lunedì, che contiene gli annunci di ricerca di personale, la newsletter proporrà ai lettori interviste, notizie, aggiornamenti e opportunità. Ma non solo: non mancheranno segnalazioni di corsi di formazione, percorsi di approfondimento, stage e tirocini.

Per cominciare la settimana nel migliore dei modi, ci sono anche le storie di bresciani che si sono messi in gioco, magari inventandosi una nuova professione o aprendo un'attività innovativa, dando voce ai propri sogni e mettendo a frutto le competenze. Non mancheranno notizie di respiro nazionale sulle nuove professioni, ma anche approfondimenti in materia di lavoro, previdenza e concorsi pubblici.

Un clic a costo zero

L'iscrizione è semplicissima e gratuita. Basta un clic e l'inserimento dell'indirizzo di posta per attivare la newsletter. Nella stessa pagina è possibile scoprire le altre proposte di newsletter settimanali e giornaliere del GdB.

