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Gardalatte, 2025 da primato: ai soci riconosciuti 78 centesimi al litro

Il presidente Giacomelli: «Risultato che va festeggiato nonostante le difficoltà»
Valerio Pozzi
Mucche in una stalla - © www.giornaledibrescia.it
Mucche in una stalla - © www.giornaledibrescia.it

La migliore annata della storia. Così Valter Giacomelli, presidente di Gardalatte ha descritto i risultati raggiunti dalla cooperativa nel 2025. Il bilancio chiude con un valore alla produzione in crescita del 10% ed arrivato a 103 milioni di euro: ciò permette una liquidazione ai soci pari a 78 centesimi al litro (più Iva) rispetto ai 72 del 2024. Di fatto si sta parlando di un valore record comprensivo di Iva pari a 85,8 centesimi.

«È un risultato che vogliamo festeggiare – ha detto Giacomelli nel corso dell’assemblea tenutasi ieri alla Rocca Viscontea di Lonato – nonostante le tante difficoltà che stanno pesando sul settore: le produzioni di latte non calano, non si vedono gli auspicati rallentamenti, nel Grana c’è un ulteriore balzo del +5,5% nei primi due mesi dell’anno».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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