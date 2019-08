Freccia Rossa: siglato l'accordo con le banche sul debito

«Le trattative volte a ristrutturare il debito contratto con il pool di banche sono giunte a conclusione con la sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione del debito e dei relativi allegati, a cui ha fatto seguito, in data odierna, il deposito presso il Tribunale di Milano della documentazione contrattuale, del piano finanziario e dell’attestazione dell’esperto».

L’annuncio arriva dalla proprietà del centro commerciale Freccia Rossa di Brescia, che sta affrontando una lunga crisi (la compagine sociale vede Sierra Investment Holding con il 50% del capitale, Baigre con il 40% e la bresciana Coimpredil dei fratelli Giampaolo e Franco Pisa con il 10%).

Dopo l’omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito, spiega una nota, le banche sottoscrittrici dell’intesa (Unicredit. Intesa, MedioCredito e Ubi Banca), La Fenice, una società del fondo inglese Resolute Asset Management e Freccia Rossa daranno esecuzione degli accordi raggiunti al fine di consentire il trasferimento della società alla nuova proprietà (che fa riferimento al fondo inglese di cui abbiamo scritto sopra) e di completare la ristrutturazione del debito.

«Il piano presentato per la ristrutturazione del debito esistente - chiudono dal quartier generale di Freccia Rossa, a Milano - precisa, tra l’altro, l’entità degli investimenti previsti per il rilancio della struttura, i termini della riduzione del debito esistente per effetto delle rinunce e delle conversioni dei crediti vantati dai soci e dal ceto bancario e le modalità di rimborso del debito residuo».

