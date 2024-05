Filiera dell’ottone: Dall’Era Valerio acquisisce la Brass Technics Systems

La Dall’Era Valerio segna un’altra tappa fondamentale nel suo percorso di crescita nel settore della componentistica in ottone. La società di Sabbio Chiese ha acquisito la Brass Technics Systems di Cellatica.

Un’operazione supportata da un finanziamento in pool di 10 milioni, con Btl Banca del territorio lombardo, in qualità di capofila, e La Cassa Rurale (entrambe banche di credito cooperativo attive in Valsabbia e appartenenti al gruppo Cassa centrale banca di Trento. «Diamo il più caloroso benvenuto ai colleghi di Brass Technics Systems, certi che daranno un ulteriore e significativo contributo al miglioramento continuo dei servizi e dei prodotti che offriamo ai nostri clienti in tutto il mondo», commenta il Ceo, Alberto Dall’Era.

«Con l’integrazione di Bts e con le sinergie industriali, finanziarie e commerciali che sapremo generare - il commento del General manager, Andrea Guerra - il gruppo Dall’Era si rafforza ulteriormente quale player di primaria rilevanza e solidità nel settore della componentistica in leghe non ferrose».

I dettagli

«Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa operazione di finanziamento - sottolineano Matteo De Maio, Direttore generale di Btl e Marco Mariotti, Direttore generale de La Cassa Rurale -, un’ulteriore conferma di come l’articolazione a gruppo ci permetta di rispondere in maniera sempre più organica alle esigenze del territorio anche, come nel caso di Dall’Era Valerio, finanziando aziende con grandi potenzialità di sviluppo, leader nel proprio mercato di riferimento e con forte propensione all’innovazione e all’efficientamento energetico». In questo caso, alla Dall’Era Valerio verrà concesso un muto di 10 milioni finalizzato all’acquisizione, alla crescita ed ai futuri investimenti della Brass Technics Systems, attiva nel campo della componentistica in ottone stampato e lavorato con clientela primaria sui mercati dell’Europa e del Nord America.

«La tipologia di business di Bts - puntualizza una nota - si distingue per un customer lifetime particolarmente elevato nei settori più disparati, dal vending al trattamento fluidi in genere, nei quali l’azienda vanta un rapporto con il cliente caratterizzato da una alta fidelizzazione». La storia. Azienda che oggi fa capo alla holding della famiglia Dall’Era e fondata a Lumezzane nel 1966, la Dall’Era Valerio muove i primi passi producendo i primi dadi e raccordi per l’idraulica con macchine prevalentemente manuali.

Nel 1978, Pierdomenico, attuale presidente e figlio del fondatore, entra a far parte della società e dà vita ad un concreto e rapido progetto di crescita. Nel 2000, l’azienda, continuamente in espansione, instaura la sua sede produttiva a Sabbio Chiese. Nel frattempo, vengono completate acquisizioni a monte ed a valle, acquisendo ed integrando fornitori strategici (quali l’ingresso nel capitale della Valmon di Longhena) ed aziende distributrici (quali la Eurotis di Corsico, in provincia di Milano). Nel corso del 2022, l’acquisizione ed il recupero dell’area ex-Pasotti di Sabbio Chiese, che ha permesso all’azienda valsabbina di ampliare di ulteriori 20.000 mq le aree produttive a disposizione, gettando le basi per una conversione della propria strategia mirata alla sostenibilità, all’efficienza e ad un completamento dei servizi offerti ai clienti.