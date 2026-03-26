Fiere, dalla Regione 140mila euro per quattro progetti bresciani

La Lombardia punta sulla crescita del proprio sistema fieristico: sono 40 gli eventi che riceveranno i finanziamenti del nuovo bando regionale 2026. L'iniziativa, promossa dall'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, coinvolge otto province (da Milano a Brescia, fino a Varese e Pavia) con l'obiettivo di potenziare l'internazionalizzazione, la digitalizzazione e la competitività delle manifestazioni sul territorio.Per La nostra provincia quattro le fiere che riceveranno finanziamenti per 140 milioni di euro.

Il bando: i progetti bresciani finanziati

Il bando è finalizzato a sostenere la competitività del sistema fieristico della Lombardia, supportando la promozione e l’animazione delle manifestazioni, lo sviluppo dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione dei servizi offerti. Il contributo sostiene gli eventi di livello internazionale, nazionale e regionale del calendario lombardo 2026 e le manifestazioni alla prima edizione in Lombardia.

Nel Bresciano sono finanziati progetti per 140 mila euro così suddivisi: 40mila euro vanno alla fiera Reas, salone internazionale dell’emergenza che si tiene al Centro Fiera di Montichiari; 20mila euro per Domani Lavoro organizzata a Brescia da Seven Events; 40mila euro vanno a per Beer My Lover- Birra Italiana – festival della filiera artigianale organizzata a Brescia da Pro Brixia; infine 40mila euro per Travagliato Cavalli organizzata da Azienda Territoriali spa a Travagliato.

«Sosteniamo e promuoviamo anche quest’anno - ha spiegato Guidesi - esposizioni ed eventi importanti e partecipati sul territorio, vetrine sia per il nostro sistema economico e produttivo sia per le imprese lombarde, anche rispetto alla promozione sui mercati esteri. Eventi ed esposizioni inoltre assicurano ai territori un indotto relativo alla partecipazione dei visitatori e dei consumatori».

L’agevolazione a fondo perduto è pari al 40% delle spese ammissibili fino a un importo massimo di 40.000 euro per le manifestazioni di livello internazionale e nazionale e 20.000 euro per le manifestazioni di livello regionale o alla prima edizione.

Nello specifico gli interventi finanziati riguardano le attività di pubblicità e promozione della fiera; il miglioramento della digitalizzazione dei servizi; la ricerca e l’accoglienza di buyer esteri; l’organizzazione di eventi collaterali o seminari e iniziative di approfondimento; la predisposizione di aree speciali destinate a giovani imprenditori, startup, designer e a iniziative di networking finalizzate a favorire il coinvolgimento delle nuove generazioni.