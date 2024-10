Federmeccanica rilancia: «Questo contratto lo vogliamo fare»

Angela Dessì

Il direttore generale Stefano Franchi a Brescia: «La nostra proposta per il rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici ha valori molto chiari»

Da sinistra Astori, Franchi, Zini e Schittone - © www.giornaledibrescia.it

«Questo contratto lo vogliamo fare. E non vogliamo lasciare indietro nessuno». Lo ripete a più riprese, in occasione della presentazione in Confindustria Brescia della proposta di Federmeccanica per il rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici, il direttore generale dell’organizzazione di piazzale Juarez, Stefano Franchi, che nell’illustrare agli associati i dettagli della bozza (e alla vigilia della manifestazione sindacale organizzata a Roma) insiste: «Siamo convinti che la nostra sia una proposta o