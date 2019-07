Faber, stanziati altri 5 milioni per le imprese artigiane

Riapre per una terza fase il bando Faber di Regione Lombardia, che consente alle imprese artigiane un contributo a fondo perduto per l'acquisto di macchinari e software per l'innovazione. Grazie ad un emendamento al bilancio presentato dal consigliere bresciano di Forza Italia, Gabriele Barucco, e approvato dal Consiglio regionale, ci sono altri 5 milioni di euro a disposizione degli artigiani per affrontare il futuro.

«Con l'emendamento presentato - afferma il consigliere regionale Gabriele Barucco - riapriamo per una terza fase il bando Faber. Un importante strumento a disposizione degli artigiani, per contribuire a fondo perduto all'acquisto di macchinari e di software per l'innovazione, prova ne sia che ogni volta che viene riaperto l'ammontare disponibile viene sempre esaurito».

Solo nella provincia di Brescia nel 2019 sono stati erogati oltre 1,2 milioni di euro alle imprese artigiane e il secondo bando ha chiuso in anticipo per la fine dei contributi, interamente assegnati nei primi giorni di apertura. Secondo fonti della regione, nei sette mesi dell'anno gli investimenti stimolati e parzialmente finanziati, in macchinari e software per la modernizzazione e l'efficientamento delle aziende artigiane bresciane sono stati in totale 4.364.600 euro, mentre i fondi stanziati per due bandi nel 2019 sono stati 4.604.005 euro. Adesso, con questo emendamento, si aggiungono altri 5 milioni.

«Queste risorse - conclude Barucco - consentono di fare il salto dall'artigianato classico al mondo dei maker: risollevando anche le catene dell'indotto, messe a dura prova dalle crisi aziendali (come Saniplast) che purtroppo insistono sul nostro territorio».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it