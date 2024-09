Eurobond, la ripresa dell’Europa passa attraverso il debito comune

I «falchi» temono il peso di tali strumenti finanziari sui conti pubblici degli Stati più virtuosi. Savona: UniBs: «Serve un’unione fiscale federale per finanziare investimenti in settori fondamentali»

Obbligazioni governative. Gli Eurobond sono pensati per sostenere gli investimenti europei, anche catalizzando capitali privati

Spauracchio per alcuni Stati, fonte di rilancio economico e industriale per altri. Di Eurobond si parla ormai da anni ma ora, dopo la Relazione sulla competitività europea presentata da Mario Draghi, sono tornati prepotentemente alla ribalta. A spiegare cosa sono questi strumenti è Roberto Savona, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari all’Università degli Studi di Brescia. Può in primis spiegare di che cosa si tratta? Gli Eurobond sono obbligazioni governative emesse e g