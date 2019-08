Esselunga cerca addetti nei cinque supermercati a Brescia

Buone notizie per chi è in cerca di occupazione sul territorio bresciano e, in questo caso, per un brand di prestigio nel campo della Gdo. Esselunga Spa, tra le più note catene in Italia della grande distribuzione organizzata del settore alimentare e dei beni di largo consumo, è alla ricerca di personale e ha messo in pista un piano per 2500 assunzioni entro il 2019.

I nuovi addetti saranno impiegati nei supermarket, superstore e nelle linee produttive della catena, che conta 150 punti vendita in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Lazio e Liguria. La chiamata è rivolta a candidati anche senza esperienza, diplomati e laureati, per i quali sono disponibili soprattutto percorsi di formazione e lavoro, ma anche opportunità di stage. Numerose le posizioni aperte nel Bresciano (dove sono presenti 5 punti vendita, due in città, a Sarezzo, a Corte Franca e a Desenzano), a cominciare dagli addetti al servizio di sorveglianza.

Chi fosse interessato, può candidarsi per questa posizione (così come per le altre), visitando il sito www.esselungajob.it nella pagina dedicata («Esselunga lavora con noi») e registrando il curriculum vitae. Posizioni aperte.

Altre posizioni richieste nella provincia bresciana riguardano la figura di «allievo responsabile», aspirante cioè alla carriera direttiva all’interno del supermercato (da assistente fino a caporeparto e direttore), mediante un programma di formazione in 5 step predisposto dalla società, che permette di acquisire le metodologie di lavoro e gli strumenti necessari per una gestione efficace ed autonoma dei reparti e delle risorse assegnate.

Nello stesso profilo, rientrano le candidature aperte per specifiche mansioni, quali la responsabilità nel trasporto di merci. Allievi responsabili sono richiesti, negli store bresciani, anche per i bar Atlantic di Esselunga, per il marchio di profumeria e di estetica Esserbella, dove possono incontrare una collocazione estetiste, coiffeur, commessi. Sono inoltre disponibili candidature per farmacisti e capireparto negli spazi di parafarmacia. La campagna di selezione è fatta precedere di consueto da una serie di «job day» che il colosso della Gdo organizza nelle principali piazze di riferimento. Si tratta di un evento a numero chiuso, cui si accede tramite invito ed a seguito della registrazione sul sito web. Tra tutti coloro che si iscrivono, solo i candidati in linea con i requisiti sono convocati e, dopo una presentazione della realtà aziendale , sostengono i colloqui con i selezionatori. Il prossimo evento sarà a Milano (ci si iscrive entro il 15 settembre), e avrà la forma di una vera «job week», dall’8 all’11 ottobre.

