Eredi Gnutti Metalli diversifica e avvia la produzione di barre in bronzo

Installato anche un nuovo forno per l’ottone, ceduti gli impianti fotovoltaici: «Siamo più strategici». I soci di minoranza criticano «la cessione di asset per oltre 50 milioni»

Le barre in bronzo prodotte dall'azienda - © www.giornaledibrescia.it

«È stato un anno complicato. Il settore delle barre di ottone, in cui storicamente operiamo, ha registrato un calo del 10,2%, ma grazie a una serie di iniziative commerciali e alla diversificazione dell’offerta siamo riusciti a contenere la discesa dei nostri volumi». Il Valore della produzione della Eredi Gnutti Metalli, in effetti, è passato dai 201,87 milioni di fine luglio 2023 ai 187,65 milioni dello stesso mese del 2024 (-7%), ma, come anticipa il direttore generale Nicola Gnutti Cantele,