«Entro 7 anni l'Italia sarà autosufficiente per grano e mais»

Prima è stato l’aumento dei prezzi dell’energia e dei fertilizzanti; poi la guerra in Ucraina, che ha bloccato le importazioni di materie prime agricole e l’export verso la Russia; ora avanza lo spettro della siccità nel bel mezzo del periodo delle semine. Il comparto agricolo sta vivendo crisi e tensioni senza precedenti. Nei giorni scorsi dall’Unione Europea è arrivato il via libera alla semina in Italia di altri 200mila ettari di terreno. Per Brescia significa liberare tra i 6 e i 7mila ettari di aree.

«Con questi interventi straordinari può essere garantita una produzione aggiuntiva di 15 milioni di quintali tra mais per gli allevamenti, grano duro per la pasta e di tenero per il pane. Ma il nostro obiettivo è più alto. Puntiamo a recuperare fino a un milione di ettari di terreno. Possiamo farlo perché nel Sud del Paese, lungo l’Appennino ed in molte aree montane le lavorazioni del suolo agricolo sono state abbandonate». Il presidente di Coldiretti nazionale, Ettore Prandini, ha presentato, in tempi non sospetti, un piano al Governo che punta a raggiungere, in modo graduale, l’autosufficienza del Paese per quanto riguarda la filiera agroalimentare.

