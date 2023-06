Emergenza lavoro, a Brescia il 56% delle imprese non trova personale

Quello che negli ultimi anni era un «semplice» allarme, ora sta diventando una vera e propria emergenza. L’urgenza di chi ha un lavoro da offrire, ma non qualcuno che può o vuole farsene carico. Certo non un problema da poco, tanto più se il fenomeno riguarda oltre un’impresa su 2 ed evidenzia anche la volontà dei lavoratori di diventare sempre più protagonisti delle proprie decisioni, come palesato dall’indagine sul mercato del lavoro realizzata da Confindustria Brescia con altre 22 territoriali e Confindustria Lombardia.

