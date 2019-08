Economia bresciana in lutto: è morto Gianfranco Nocivelli

Lutto nel mondo dell'economia bresciana. Si è spento dopo una breve malattia a 84 anni Gianfranco Nocivelli, imprenditore e patron del gruppo Ocean di Verolanuova e presidente dell’associazione industriale bresciana dal 1988 al 1993, oltre che al vertice di Federlombarda dal 1993 al 2004. Nel 1988 era stato nominato Cavaliere del Lavoro.

Nocivelli aveva guidato, insieme al fratello Luigi scomparso nel 2006, il gruppo di aziende di famiglia attivo nei settori elettrodomestici, attrezzature per l’industria della refrigerazione e del condizionamento oltre che del settore riscaldamento. Gianfranco Nocivelli lascia i quattro figli, Marta, Paolo, Elena e Stefania e dieci nipoti. Il figlio Paolo, rimasto nel settore, oggi guida la Argoclima.

Gianfranco Nocivelli, appassionato di poesia e musica classica, ha sempre avuto grande curiosità per la scienza. Promotore della Fondazione Nocivelli, ha fortemente voluto la realizzazione dell’istituto di ricerca Nocivelli all’interno dell’Ospedale Civile di Brescia. Negli anni ’80 con il marchio Ocean sponsorizzò il Basket Brescia. Non si può non annoverare tra le passioni che hanno mosso l'imprenditore anche quella per la vela, espressa nella regata lacustre italiana più iconica: la Centomiglia. La stella di Cassiopea, creatura di Gianfranco e del fratello Luigi, ha dato il via alla saga dei classe Libera, portando lustro, come armatori della leggendaria barca, nella competizione nelle acque del Garda negli anni Settanta.

Venerdì, alle 18 è prevista la veglia funebre nella casa di famiglia di viale Italia 7 a Verolanuova. Sabato i funerali saranno celebrati alle 18 nella basilica di Verolanuova con partenza dall’abitazione alle 15.45. La salma sarà poi tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero del paese.

