È emergenza nelle pmi artigiane: mancano 6.500 addetti qualificati

Angela Dessì

La carenza di personale mette a rischio la capacità delle aziende di affrontare la transizione digitale

3 ' di lettura

Tra le figure più ricercate quella del tecnico programmatore

L’intelligenza artificiale «tira», ma le micro e piccole imprese - lombarde e bresciane - rischiano di rimanere al palo per la mancanza di personale qualificato. È l’ennesimo grido di allarme quello che si leva dalla «Giornata della cultura artigiana». Lo studio dell’Osservatorio di Confartigianato Lombardia ha dati da far tremare i polsi, se si guarda alla «fame» di figure introvabili o quasi. I dati Numeri alla mano, in Lombardia su 81.020 lavoratori con elevate e-skill 4.0 richiesti dalle azi