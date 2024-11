Ducati premia Streparava come «miglior fornitore»

Streparava «Miglior fornitore Ducati 2024 per la qualità», il prestigioso premio è stato assegnato ieri sera, a Bologna, nella convention che ha riunito tutti i fornitori ufficiali selezionati dall’azienda. Il gruppo di Adro, guidato da Paolo Streparava, è stato scelto tra 143 fornitori riuniti ieri sera a Bologna, provenienti da 14 Paesi. Un premio che testimonia la qualità, l’affidabilità e la capacità di collaborazione dell’azienda di Adro.

«Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento - dichiara l’ad Paolo Streparava -. Ci rende particolarmente orgogliosi perché le esigenze qualitative dei prodotti Ducati sono sempre più sfidanti».

Il premio rappresenta non solo una conferma della forte sinergia che è riuscita ad instaurare la Streparava, ma un incentivo a proseguire nel percorso di eccellenza e sviluppo tecnologico, contribuendo all’affermazione del Made in Italy delle due ruote.

Il gruppo di Adro

La Streparava è leader nella progettazione e produzione di componenti powertrain e chassis di alta precisione, forniti ai maggiori Oem per motocicli, automobili, autobus, veicoli commerciali ed industriali.

In oltre 70 anni di attività ha saputo cogliere le sfide del mercato internazionale e le trasformazioni indotte dal processo di globalizzazione diventando partner esclusivo dei principali marchi dell’automotive mondiale (tra cui Ducati, Stellantis, Iveco, Volvo, Ferrari, Same, Mercedes, Amg, Porsche, Lamborghini, Aprilia, MV Agusta), lavorando al fianco dei suoi clienti, per l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla condivisione della mission all’industrializzazione, passando attraverso lo sviluppo su misura, il testing e la produzione in serie. Nel 2023 il fatturato è stato di 350 milioni, in linea i risultati del 2024. La partnership tra Streparava e Ducati (partner tecnico e fornitore di componenti di precisione) è iniziata nel 2018.

«Ducati è un marchio e una azienda dal prestigio mondiale - spiega Paolo Streparava - che rappresenta per il nostro gruppo una grande e ambiziosa sfida in termini di qualità ed eccellenza. Questo premio lo dedichiamo a tutte le collaboratrici e collaboratori del gruppo che ogni giorno s’impegnano per soddisfare le esigenze dei nostri clienti».