Dinamiche e integrate nel territorio: le 500 «piccole» destinate a crescere

Sono cinquecento piccole e medie imprese con un fatturato compreso tra i tre e i 12 milioni di euro, che tra il 2017 e il 2021 hanno riportato un tasso medio di crescita annua intorno ai venti punti percentuali. Cinquecento Pmi del nostro territorio che presentano ulteriori margini di sviluppo.

Le cinquecento società identificate, nell’anno più recente hanno complessivamente prodotto un fatturato di 3 miliardi, con un tasso di sviluppo medio annuo composto (Cagr) del 19,5%, valore di rilievo considerato l’ampio orizzonte temporale esaminato. «All’interno del quinquennio - evidenzia il prof. Teodori - vi è anche il 2020: nell’anno della pandemia il 57% di queste aziende ha comunque aumentato il fatturato, contro il 35% delle 1.000 più grandi. Guardando gli ultimi tre anni (2019-2021) il tasso medio di crescita è del 22%, non molto lontano dal precedente, a testimoniare i progressi continui di queste imprese».

La provincia di Brescia vanta tante «piccole» fabbriche, che come dimostrano i numeri esaminati dall'Università Statale.

Quei risultati sono un condensato della storia, della lungimiranza, delle fatiche e della tecnologia espressa da tanti imprenditori bresciani. «Le imprese esaminate - scrive nella sua relazione Teodori - dimostrano di possedere, a fianco della capacità di sviluppo, anche una buona situazione economico-finanziaria, in generale miglioramento, gettando solide basi per il futuro. Le nostre 500 imprese possiedono disponibilità liquide importanti, che possono supportare ulteriori percorsi di investimento: a inizio 2022 erano pari a quasi il 16% del fatturato».

Le potenzialità e i «limiti» delle migliori Pmi bresciani verranno commentati domani insieme ad alcuni rappresentanti del mondo economico bresciano. All’appuntamento interverranno il direttore regionale Lombardia Sud di Intesa Sanpaolo, Franco Marco Nava; Giancarlo Turati, presidente di InnexHub (piattaforma costituita dalle principali associazioni d’imprese della nostra provincia a supporto delle aziende che stanno vivendo la transizione digitale e guardano al futuro puntando sull’innovazione); la presidente di Gefran, Maria Chiara Franceschetti e il presidente del gruppo Feralpi, Giuseppe Pasini.

