Dieci food blogger promuoveranno le eccellenze agroalimentari bresciane

Arrivano da India, Taiwan, Norvegia, Finlandia, Ungheria, Azerbaigian. Dieci food blogger coinvolti da Unionalimentari Confapi attraverso Ice, l’agenzia che si occupa per il governo della promozione delle imprese italiane fuori dai nostri confini, e Confapi, per fare da vetrina, all’estero, alle eccellenze agroalimentari del nostro territorio e del Belpaese.

In questi giorni visiteranno sei aziende locali, vivranno esperienze enogastronomiche, e non solo, e con reel, post, storie inviteranno il loro pubblico a venire in Italia, e nel Bresciano, e ad assaggiare ed acquistare i nostri prodotti. Il progetto si chiama «Influencer per lo sviluppo dei prodotti e dei brand italiani all’estero» ed è sostenuto dall’Associazione Colli dei Longobardi Strada del vino e dei sapori e unisce tradizione e innovazione.

Le esportazioni della nostra provincia

La nostra provincia nel 2023 ha esportato 898 milioni di euro in alimentari e bevande. C’è stato un incremento di esportazioni verso alcuni dei principali partner commerciali come Francia e Spagna. I francesi si sono confermati i nostri alleati commerciali con un aumento del 28,8% nelle importazioni «L’industria agroalimentare in Italia conta 60mila imprese con oltre un milione e quattrocento mila addetti - ha ricordato Paolo Uberti, presidente Unionalimentari Confapi -. Con questo progetto vogliamo non solo promuovere i prodotti italiani all’estero, ma anche contrastare il fenomeno dell’italian sounding che rappresenta una minaccia per l’autenticità e la reputazione dei nostri marchi nel mercato globale».

Le tappe del viaggio

Gli influencer conosceranno la città e la provincia e faranno tappa in aziende del Lago di Garda, d’Iseo, della Franciacorta. «Questa iniziativa sarà proposta anche in altre province - ha anticipato Pietro Bresciani, presidente Unionalimentari Confapi Brescia - . Fondiamo comunicazione, tecnologia e mondo dei social. Gli influencer oltre a ricevere un assaggio della cultura bresciana si faranno interpreti della valorizzazione dei nostri prodotti». Flavia De Falco, dell’Ufficio agroalimentare dell’Ice ha spiegato: «Abbiamo reclutato gli influencer, tre europei e sette extraeuropei per far sì che invitino il loro pubblico a venire in Italia e ad acquistare e degustare i prodotti italiani».