Dichiarazioni Irpef: reddito medio in crescita, ma nel Bresciano restano le diseguaglianze

Elio Montanari

Si va dai 38mila euro di Padenghe ai 12.828 euro di Magasa. Rialzo generale dei principali indicatori, in linea con i dati nazionali

Dichiarazioni Irpef, indicatori in rialzo nel Bresciano - © www.giornaledibrescia.it

La ripresa economica post pandemia si riflette anche sui redditi dei bresciani che, nelle dichiarazioni Irpef presentate nel 2023 con riferimento all’anno di imposta 2022, vedono un rialzo di tutti i principali indicatori. I grandi numeri sono riassumibili in tre cifre: 927 mila contribuenti, 22,7 miliardi di euro dichiarati per un importo medio per contribuente di 24.556 euro. Rispetto all’anno di imposta 2021 aumentano il numero dei contribuenti (+13.250, pari al +1,4%), l’ammontare dichiarato