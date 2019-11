Dhl, a Castenedolo la nuova filiale da 10 milioni di euro

Una nuova filiale Dhl Express Italy ha aperto i battenti a Castenedolo. Si tratta di un investimento da 10 milioni di euro per «consentire alle imprese del Nord Italia di essere ancora più competitive e vicine ai mercati internazionali» spiega l’a.d. Nazzarena Franco, evidenziando che «l’esportazione del made in Italy nel mondo passa anche dall’efficienza nel trasporto, sfida che Dhl Express raccoglie in continuazione attraverso costanti rinnovamenti nell’ottica dell’efficacia ma anche della sostenibilità ambientale e dell’attenzione per il lavoratore».

Il gruppo leader nel trasporto espresso internazionale, specializzata nella consegna di documenti e merci urgenti, ha sede in 220 Paesi del mondo. Il nuovo service center fa parte di un piano di investimenti di 400 milioni di euro, in via di realizzazione da parte di Dhl Express su tutto il territorio italiano. Nel dettaglio, la struttura che sorge in via Vulcania, all’interno della quale lavorano un centinaio di dipendenti, è equipaggiata con un sistema di smistamento automatizzato in grado di processare fino a 4.200 pezzi all’ora ed è composta da un magazzino di 2.800 mq, da 600 mq di uffici oltre che da un service point di 50 mq aperto ai clienti per spedizioni e ritiri.

«Proprio il service point è il fiore all’occhiello di questa nuova filiale» spiega Simona Lertora, Managing director marketing & business development. E di felice innesto sul territorio ha parlato anche il sindaco di Castenedolo Pierluigi Bianchini. «Brescia rappresenta un’importante realtà produttiva nel panorama italiano. È ricca di piccole e medie imprese, i cui principali settori industriali sono il metalmeccanico, metallurgico, automotive ed il distretto vino Franciacorta. Dhl ha come missione quella di supportare attivamente questa composita e vivace realtà» ha concluso Franco.

