Deldossi: «Il rispetto delle regole alla base del successo d’impresa»

«Ance è l’associazione che parla a tutti i costruttori, grandi e piccoli. Ma la misura del successo non è data dalla dimensione d’impresa, ma dalla serietà con cui si lavora»: Il presidente Massimo Angelo Deldossi ha aperto così l’assemblea dei delegati territoriali della Valcamonica che si è tenuta al Cinema Teatro Oratorio di Esine.

Un momento di incontro e confronto durante il quale Deldossi ha ribadito il valore della presenza associativa, l’importanza del dialogo diretto con le imprese, in coerenza con l’impegno di Ance nel supportare il settore e promuoverne l’evoluzione. Ed ha ricordato quanto sia fondamentale «il rispetto delle regole, il rispetto degli altri colleghi, per vincere insieme le grandi sfide che attendono ogni giorno gli imprenditori del settore».

Formazione al centro della serata

Nel corso dell’incontro è stato proiettato un video sui servizi messi a disposizione da Ance Brescia a favore delle imprese associate, strumenti fondamentali per affrontare le sfide attuali e cogliere le opportunità di sviluppo. «La Valcamonica rappresenta un territorio di grande tradizione costruttiva e straordinaria capacità imprenditoriale - ha detto il presidente -Il settore delle costruzioni resta motore di sviluppo del Paese».

Sul palco è intervenuto anche Massimo Ghetti, presidente della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica. Il polo formativo, il cui cuore si trova a Cemmo di Capo di Ponte nella casa delle Dorotee, ha una sede anche a Breno ed in questi anni ha sviluppato oltre una decina di corsi formativi che coinvolgono più di 200 studenti. Tra questi si segnala la partnership con Eseb (Ente Sistema Edilizia Brescia) per «formare i costruttori del futuro», «le competenze - ha spiegato Ghetti -, sono un passaggio fondamentale per garantire la competitività del settore e la sicurezza dei lavoratori».

La serata si è conclusa con il momento di intrattenimento con l’attore Roberto Capo, che ha proposto un intenso monologo dedicato all’identità e al significato profondo del lavoro nel settore delle costruzioni.