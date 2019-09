Decorazione case: premiati due designer bresciani under 35

Il design bresciano under 35 trionfa ad Homi e guarda dritto ad Expo Dubai 2020. Proprio nei giorni scorsi, infatti, Homi Outdoor_Home&Dehors, manifestazione dedicata alla decorazione della casa che si è svolta tra venerdì 13 e lunedì 16 settembre a Fiera Milano, ha premiato la creatività «made in Brescia» nello spazio dedicato ai designer under 35 vincitori della Design Competition.

L’iniziativa promossa da Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano, insieme a Unioncamere, ha visto emergere ben due progetti dello Studio 7B, sviluppati sotto la direzione artistica dei designer Giovanni Tomasini e Giulia Kron Morelli. Il primo, «Opus ligneum» di Eliana Valenti, è un parquet modulare e interattivo per connettere percorsi e delimitare aree in modo creativo.

Il secondo, «Beyound» di Laura Mimini, è invece uno specchio del 21° secolo dal cuore hi-tech in grado di mostrare alle persone riflesse non solo la propria immagine ma una finestra sul mondo. Prototipi esclusivi sviluppati con le aziende italiane BDM SAS - Haute Material e Manzoni di Manzoni Gabriele. Il riconoscimento di Design Competition, peraltro, è stato esteso anche al mondo della formazione e dell’impresa bresciana, con la presenza, tra i prodotti esposti, anche di progetti degli studenti della Laba Libera Accademia di Belle Arti di Brescia e dell’azienda Italmesh.

Ora dunque non resta che attendere: la prossima tappa per i progetti che rappresenteranno l’eccellenza lombarda nei settori del design e della creatività sarà l’esposizione universale prevista nella città emiratina dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021.

