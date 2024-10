Danni da maltempo, crescono i valori assicurati nei campi bresciani

Valerio Pozzi

Agridifesa Italia nel 2023 sfonda quota 400 milioni ed i soci del consorzio salgono a 3.511, +14% rispetto all'anno precedente

I campi di mais allagati lo scorso giugno - © www.giornaledibrescia.it

È allarme maltempo per l’agricoltura bresciana. Operazioni agricole bloccate o fortemente rallentate e lavori che andrebbero fatti in questo periodo sono, di fatto, paralizzati. «Il bollettino dei danni da meteo avverso è sempre più pesante - afferma il presidente di Confagricoltura Brescia Giovanni Garbelli - sia a livello generale sia in agricoltura». Frumento tenero: il maltempo «pesa» sulla produzione Da Coldiretti si segnala che nelle aree montane si assiste a fenomeni di dissesto e smottam