Dalla Puglia a Brescia: la catena Nuovarredo apre due megastore

Ben due nuovi punti vendita sul territorio bresciano, a Palazzolo sull’Oglio e Roncadelle, e uno a Osio Sotto, nel Bergamasco. Nuovarredo, azienda leader nel settore dell’arredamento, prosegue la sua politica di espansione, che oggi abbraccia anche il Nord Italia.

La storia

L’azienda è nata nel 1997 a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, da un’idea di Antonio Magrì: una catena di negozi di arredamento costruiti intorno alle esigenze del cliente, per distinguersi sul mercato grazie alla qualità, alla convenienza, al design degli arredi e per portare nelle case il meglio dello stile italiano. Venticinque anni di storia, 27 negozi, 2 outlet, circa 300 collaboratori. Questi i numeri di Nuovarredo che, dal cuore saldamente ancorato nella Puglia, ha iniziato a sviluppare una rete capillare in Basilicata, Toscana, quindi Lombardia e L

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it