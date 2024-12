Dai campi di calcio ai poliambulatori: il business di Vincenzo Papes

Camillo Facchini

Il «Centro di medicina» dell’ex calciatore conta 950 addetti e 200 milioni di ricavi

2 ' di lettura

Franco Baresi e Vincenzo Papes © www.giornaledibrescia.it

Gioca tre anni come centrocampista nell’Ospitaletto presieduto da Gino Corioni, con allenatori Paolo Ferrario, Mauro Bicicli e Gigi Maifredi; poi ritorna in Veneto nelle terre da cui era partito e infine ... ripassa da Brescia, dove ha acquistato il ramo d’azienda del centro diagnostico di Medicalspa di via Pilastroni, ora «Centro di medicina. Brescia», con direttore sanitario da Alessandro Corsini, che diventa la cinquantunesima struttura di un sistema che oggi fattura 200 milioni, occupa 950 d