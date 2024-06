Maltempo, i danni all’agricoltura nel Tg Economia di Teletutto

La nuova edizione del Tg Economia, andata in onda lunedì 17 giugno su Teletutto, si è aperta con le preoccupazioni delle imprese agricole per i danni provocati dalle eccessive precipitazioni primaverili. Con i campi allagati, le semine sono in ritardo e i raccolti saranno compromessi. Per alcune produzioni la resa a fine stagione potrebbe risultare dimezzata. Da qui l’appello alla politica, affinchè si prevedano ristori e deroghe per le imprese del settore.

Si parlerà anche delle difficoltà delle famiglie a far quadrare i conti a fine mese, con la voce dei bresciani, e di sostenibilità al femminile, per scoprire che nelle imprese dove le donne sono al comando c’è più attenzione ai temi ambientali.

E ancora vi riporteremo alla Fabbrica del Futuro di Confindustria, che ha riaperto in città. E vi illustreremo le novità di Startcup Lombardia, il concorso che la regione riserva alle nuove iniziative imprenditoriali.