Da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 8 milioni a Maniva per interventi di sostenibilità

Intesa Sanpaolo ha perfezionato un finanziamento di 8 milioni di euro con Garanzia di Sace a favore della società Maniva spa per investimenti in progetti di sostenibilità. Il finanziamento contribuisce in maniera rilevante a consolidare il piano d’investimenti 2023/2025 di oltre 12 milioni di euro negli impianti di Bagolino e nelle foreste casentinesi a Chiusi della Verna (Arezzo).

In particolare la finalità è legata al miglioramento della sostenibilità ambientale del prodotto, investendo in ricerca e impianti di imbottigliamento con utilizzo di packaging 100% riciclabile. I processi produttivi saranno migliorati ottimizzando le performance ambientali attraverso anche il risparmio energetico, di materie prime e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili o autoprodotta.