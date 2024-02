Da Brescia a San Felice, da Rovato a Leno: i bandi di ricerca aperti dai Comuni

Grazie al progressivo e crescente rinnovamento del personale negli enti pubblici, nel 2024 si contano innumerevoli bandi aperti dai Comuni bresciani.

Per il Comune di Brescia sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai seguenti concorsi pubblici per esami: concorso pubblico per esami per la copertura di 4 posti nel profilo professionale di Ausiliario del Traffico (Area degli operatori Esperti); concorso pubblico per esami per la copertura di 7 posti nel profilo professionale di Collaboratore Servizi di Supporto (Area degli operatori Esperti). Concorso pubblico per esami per la copertura di 13 posti nel profilo professionale di Insegnante Servizi per l'Infanzia 3-6 anni (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione).

Per il Comune di San Felice del Benaco la prossima scadenza è il 28 febbraio, ultimo giorno per partecipare ai concorsi per 2 posti di agente di polizia locale, dal Comune di Limone per 2 posti di operatore e dal Comune di Orzinuovi per un posto di istruttore tecnico.

A Rovato, invece, il giorno ultimo per partecipare al bando per istruttore amministrativo è il 29 febbraio. Stessa scadenza a Leno per un avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di un istruttore tecnico.

Non sono da meno i concorsi in scadenza a marzo: i primi sono quelli per un posto da istruttore tecnico a Bagnolo Mella e per un dirigente farmacista a Iseo entro il 3 marzo. Ad Agnosine e a San Felice del Benaco si cercano istruttori amministrativi entro il 4 marzo, a Villa Carcina un funzionario amministrativo contabile entro il 6 marzo, ad Urago d’Oglio un funzionario tecnico entro il 9 marzo, a Cellatica un istruttore tecnico entro l’11 marzo.

Mondo sanitario

Anche il mondo sanitario ha bisogno di rinnovarsi: l’Asst Franciacorta di Chiari ha indetto il concorso pubblico per l’assunzione di 12 infermieri e di un medico neuropsichiatra infantile (scadenza il 3 marzo), l’Asst della Valcamonica di Breno cerca un medico di medicina interna (entro il 4 marzo). Entro la stessa data, l’Ats di Brescia ricerca invece un medico per il dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria. E ancora, l’azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia ha indetto un concorso per la copertura di un assistente tecnico (scadenza 17 marzo).