«Cultura è ...»: Arte, Cibo&Cucina, Musica e naturalmente Impresa

Nell’anno di Brescia Bergamo Capitali della Cultura 2023 il tradizionale appuntamento con Innovation Makes Wonders (Imw), l’annuale convegno sull’innovazione dei Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia, si dedica proprio al tema del «sapere» nell’accezione più ampia. Quindi, come ben dice il titolo dell’evento, «Cultura è…», a un viaggio tra le varie declinazioni della cultura, dall’Arte al Cibo&Cucina, passando per la Musica e, naturalmente, per la stessa Impresa. Perché, come evidenzia la presidente dei Giovani, Anna Tripoli, «mai come nell’era del digitale e dell’intelligenza artificiale, è importante mantenere e festeggiare il primato della creatività umana quale volano di evoluzione e progresso».

A maggior ragione, le fa eco il leader dell’associazione di via Cefalonia, Franco Gussalli Beretta, alla luce della consapevolezza che il guizzo creativo che conduce all’innovazione «è il driver principale per mantenere la competitività».

Il punto

Ecco allora che sul palco del Massimo cittadino vanno in scena - accompagnati e moderati dal giornalista, blogger e saggista italiano, nonché vicedirettore de Il Post, Francesco Costa – una serie di tavole rotonde che svelano il valore di quell’essere creatori di idee (e di emozioni) generatrici. Quelle stesse idee ed emozioni «creative» che, come diceva Albert Einstein, «abbracciano il mondo stimolando il progresso e dando impulso al futuro». E gli ospiti invitati alla kermesse ne sono la prova provata.

Non solo per la passione che li accomuna, ma proprio per l’anelito creativo che ne distingue l’azione innovatrice, seppure in ambiti molto diversi. Accade per i testimonial della cultura d’Impresa (Eleonora Calavalle, Ceo dell’azienda Pennelli Cinghiale, Antonio Auricchio, presidente di Gennaro Auricchio, e Maurizio Zanella, fondatore e presidente Cà del Bosco) così come per quelli dello spaccato dedicato all’Arte, dal critico e curatore Davide Dotti all’artista Stefano Bombardieri e a Giulio Bozzo, Ceo & founder della startup Reasoned Art che invece porta al Grande tutta la carica innovativa della digitalizzazione dell’arte stessa, degli Nft e della blockchain.

Per la categoria Cibo&Cucina, a far da padroni sono invece Sonia Peronaci, cuoca, conduttrice e scrittrice nonché fondatrice del sito internet di cucina Giallo Zafferano, affiancata dallo chef Andrea Mainardi, volto noto de La prova del cuoco, che conducono un viaggio tra tradizione e innovazione, ai fornelli come sulle papille. Infine per la Musica, il founder e Ceo di Purilian, Cosimo Barberi, e il maestro Federico Colli, pianista bresciano di fama internazionale.

Tra gli ospiti anche il Ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, che ha voluto portare i suoi saluti alla sala gremita, mentre in chiusura il vicepresidente dei Giovani, Francesco Veneziani, ha tenuto a rimarcare il collegamento anche con SetteOttavi, il roadshow di Confindustria Brescia rivolto agli 8 settori merceologici dell’associazione con l’obiettivo di far incontrare e confrontare imprenditrici e imprenditori delle 7 zone di Brescia e provincia.

