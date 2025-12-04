Crolla il prezzo del «latte spot»: la quotazione sotto i 40 centesimi

Si è svolto martedì al ministero dell’Agricoltura il primo tavolo di confronto sulla grave crisi che sta colpendo il settore lattiero-caseario, convocato per affrontare l’emergenza prezzi e individuare misure di sostegno per tutelare gli allevatori e la filiera. Per Confagricoltura ha partecipato il presidente della Federazione nazionale di prodotto Latte, Francesco Martinoni, presidente onorario di Confagricoltura Brescia, insieme alle principali organizzazioni agricole, alla cooperazione, ad Assolatte, Lactalis e al ministro Francesco Lollobrigida.

I valori

Dopo tre anni caratterizzati da quotazioni molto favorevoli, con prezzi del latte arrivati anche oltre i 70 centesimi al litro, il comparto sta vivendo una brusca e preoccupante inversione di tendenza. Il latte spot è oggi sceso sotto i 40 centesimi, mentre il prezzo riconosciuto all’industria si attesta attorno ai 54-55 centesimi, con una forbice che genera forte instabilità e timori per il futuro.

Alla base della crisi vi è un eccesso di offerta rispetto alla domanda, tanto a livello europeo quanto in Italia. A questo si aggiunge la ripresa delle esportazioni dalla Germania, dopo il superamento delle restrizioni sanitarie, con un incremento delle eccedenze che preme sul mercato italiano. Parallelamente si registra un calo dei consumi di latte alimentare, legato alla contrazione del potere d’acquisto delle famiglie. L’Italia, che fino a dieci anni fa importava circa il 40% del proprio fabbisogno, oggi è sostanzialmente autosufficiente.

Le proposte

Durante l’incontro è stata condivisa la necessità di mettere in campo interventi strutturali urgenti per alleggerire il mercato e sostenere la filiera. La prima proposta è un impegno degli allevatori a non aumentare le produzioni nel 2026 rispetto al 2025, con la possibilità eventualmente di avere un doppio prezzo del latte, uno per i volumi in linea con l’anno precedente e uno inferiore per le eccedenze, al fine di disincentivare aumenti produttivi. A livello promozionale, è stato chiesto al Ministero di rafforzare i programmi del «latte nelle scuole» e le forniture per gli indigenti, oltre che attivare campagne per il consumo del latte.

Produzione di formaggio

In parallelo, servirebbe un forte sostegno all’export. «Il nostro obiettivo – afferma Francesco Martinoni – è mantenere in equilibrio l’intera filiera. Un crollo incontrollato del prezzo danneggerebbe non solo gli allevatori, ma anche l’industria di trasformazione e la distribuzione. Il rischio concreto è che a fine anno vengano disdettati importanti quantitativi di latte, fino a 5-7mila quintali al giorno, con effetti fortemente destabilizzanti sul mercato e sulle stalle.

La speranza è che si possa frenare la caduta delle quotazioni, evitando che il prezzo scenda sotto la soglia critica dei 50 centesimi al litro, con un accordo per i primi tre mesi del 2026, oltre è difficile fare previsioni». Nuovo confronto tra organizzazioni agricole, Assolatte e Lactalis è previsto martedì.