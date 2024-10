Contratto metalmeccanici, Zini: «Altro passo verso il rinnovamento»

«La proposta di Federmeccanica è un ulteriore passo avanti sulla strada del rinnovamento avviato nel 2016». Così Roberto Zini, vice presidente di Confindustria Brescia con delega alle Relazioni industriali e al welfare, commenta la presentazione al sindacato della proposta di Federmeccanica per il rinnovo del contratto collettivo nazionale metalmeccanico, presentazione tenutati (come noto, non senza qualche mal di pancia) nella giornata di ieri a Roma.

«L’impianto complessivo – spiega l’imprenditore bresciano - conferma quelle garanzie del Ccnl 2021 che hanno aiutato i lavoratori delle nostre imprese nel momento più difficile, quello di alta inflazione: basti pensare alle significative cifre erogate negli ultimi anni, che hanno portato ad adeguamenti dei minimi tabellari senza eguali né precedenti, alle prestazioni sanitarie per centinaia di milioni di euro e ai flexible benefits, senza considerare tutto quello che è stato fatto anche a livello aziendale, che ha portato ulteriori riconoscimenti».

Poi aggiunge: «Appare chiaro il rilevante impatto che il rinnovo del Ccnl del settore metalmeccanico avrà sul nostro territorio: i numeri - ribadisce Zini - identificano Brescia, dal punto di vista della struttura produttiva, come la seconda provincia italiana per rilevanza dell’industria metalmeccanica dopo Torino, con oltre 8mila imprese, più di 108mila addetti attivi e un volume d’affari generato che si attesta intorno ai 37,6 miliardi di euro, il 76% dell’industria manifatturiera locale».

Anche per questo motivo, annuncia il vertice di Confindustria Brescia, nei prossimi giorni sarebbero già stati programmati incontri di approfondimento con le imprese associate dei comparti interessati, così da sciogliere eventuali dubbi e perplessità.