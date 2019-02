Concessionarie: Porsche Holding prende anche Saottini Auto

Il mondo dell’auto sta vivendo una fase di cambiamento. Una profonda trasformazione che sarà segnata, con molta probabilità, dalla completa adozione dei motori elettrici e che, inevitabilmente, condizionerà l’attività quotidiana di tutti gli operatori in gioco. Comprese le concessionarie. In questo scenario si colloca l’acquisizione della Saottini Auto da parte del colosso austriaco Porsche Holding Salzburg, attraverso la controllata Eurocar Italia di Udine.

«L’operazione - puntualizzano dal Friuli - sarà conclusa previa autorizzazione da parte della direzione generale della Concorrenza della Commissione europea». Un passaggio necessario, in particolar modo in questo caso, visto che negli ultimi mesi il binomio Eurocar-Porsche Holding Salzburg è stato protagonista in Italia di un piano di espansione prorompente.

Il progetto. Stiamo parlando effettivamente di un percorso di crescita avviato a giugno dal gigante austriaco controllato dalla Volkswagen AG con l’acquisizione delle concessionarie bergamasche Bonaldi (giro d’affari intorno ai 300 milioni l’anno: 11.500 vetture vendute e 300 dipendenti in forza); proseguito con lo stesso modus operandi, a fine agosto, chiudendo la joint venture con il gruppo veronese Vicentini (fatturato di 250 milioni, 6.700 auto nuove vendute e 187 dipendenti) e portato avanti a novembre con la trentina Dorigoni (vendite per 132 milioni, 3.200 veicoli piazzati e 167 dipendenti).

Fino ad arrivare quindi all’operazione Saottini Auto. «Siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Italia settentrionale con le sedi, particolarmente proficue in termini di vendite, del gruppo Saottini», non nascond l’a.d. di Porsche Holding Johannes Sieberer. «Le concessionarie di Brescia e Desenzano completano perfettamente la nostra rete commerciale in Lombardia e ci consentiranno di seguire ancor più da vicino i nostri clienti tra Verona e Bergamo», gli fa eco il direttore generale di Eurocar Italia Matthias Moser.

Le sorelle. Dal punto di vista amministrativo, la Saottini Auto (cinque sedi dove si vendono auto con i marchi VW, Audi, Skoda e Porsche. Ca va sans dire) entrerà formalmente nella galassia Porsche Holding dal 1 aprile. «È stata per noi una decisone ponderata ed emotiva - ammette Beatrice Saottini che insieme alla sorella Cristina è stata fin qui alla guida del gruppo -. In una fase caratterizzata da profondi cambiamenti del mercato abbiamo deciso di mettere in primo piano il futuro dell’azienda e dei dipendenti».

La realtà bresciana ha chiuso il 2018 con un monte ricavi di 152 milioni di euro, frutto di 4.160 vetture nuove vendute e del contributo offerto da 188 dipendenti. Numeri che consentiranno a Eurocar Italia di aumentare più del doppio il volume delle vendite di vetture nuove, arrivando a circa 35.700 unità (l’azienda di Udine ha chiuso peraltro il bilancio 2017 con un fatturato di oltre 383 milioni di euro), con 1.200 addetti e 28 concessionarie sparse tra il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e la Toscana.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it