Conad cresce ancora e non esclude nuove aperture a Brescia

In un contensto di generale contrazione dei consumi, Conad Centro Nord cresce del 2,1%. Nel 2018, il fatturato della rete di vendita nelle aree di pertinenza della cooperativa - Lombardia e le province occidentali dell’Emilia-Romagna (Piacenza, Parma, Reggio Emila) - si è attestato a 1,33 miliardi di euro realizzato con 236 punti di vendita (37 Conad Superstore, 100 Conad, 47 Conad City, 43 Margherita Conad, 5 Sapori&Dintorni,4 Pet Store).

L’utile netto consolidato è stato di 17,8 milioni di euro. «Dati più che positivi alla luce dell’andamento generale della grande distribuzione», sottolinea il neo amministratore delegato di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini. La solidità economica del gruppo, con un patrimonio netto consolidato di 266,1 milioni di euro, garantisce la piena attuazione del piano di sviluppo 2019 per circa 28 milioni di euro di investimenti, finalizzati a 5 nuove aperture in Lombardia e in Emilia-Romagna, con oltre 100 nuove assunzioni, e circa 8 milioni di euro per 9 ristrutturazioni. In Lombardia, nello specifico, il fatturato di Conad Centro Nord si è attestato a 689,5 milioni di euro - in crescita del 4,8% - realizzato con 140 punti di vendita e una superficie di 119.081 mq.

A Brescia e provincia la coop detiene una quota di mercato intorno del 5,3% e opera con 20 punti di vendita per 20.515 mq (6 Conad Superstore, 6 Conad, 3 Conad City, 4 Margherita oltre a 1 Sapori&Dintorni - e un fatturato di 115,6 milioni di euro (+10,7% rispetto al 2017). I soci sono 35 e 432 i dipendenti. Dopo l’apertura del Sapori&Dintorni nel Quadriportico di Piazza della Vittoria, per l’anno in corso è stato aperto lo scorso maggio il nuovo punto di vendita a Carpenedolo con 1.200 mq di area di vendita e 25 nuove assunzioni. L’investimento è stato 4,5 milioni di euro, ma nuove possibili aperture sono previste.

Cinque le parafarmacie in attività nel bresciano, con fatturati che registrano un trend costante di crescita. Nel corso del 2018, in virtù dell’accordo a livello nazionale tra Conad ed Enel, sono state installate 5 colonnine di ricarica modello Eva+ nei parcheggi dei punti di vendita, una delle quali al Conad Superstore Capriolo (Bs).

