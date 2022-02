Con Macai la spesa arriva in bici: il supermercato 100% online

Sfida i colossi della grande distribuzione organizzata con un’idea innovativa, che unisce l’attenzione al consumatore alle esigenze rapide dei tempi moderni. È Macai, il nuovo supermercato 100% online nato nell’aprile del 2020, in pieno lockdown, e in pochi mesi ampliato in cinque città italiane.

La piattaforma per la spesa online è stata fondata da Giovanni Cavallo, Lorenzo Lelli ed Edoardo Tribuzio, già attivi nel settore del food delivery di alta gamma. I tre giovani imprenditori sono infatti anche i fondatori di Mymenu, app per consumatori di fascia medio-alta attiva anche a Brescia, oltre a Milano, Padova, Verona, Bologna e Modena.

Già alla sua apertura Macai contava su un assortimento di oltre 2mila prodotti, in continua espansione. Come in un supermercato fisico, sugli scaffali virtuali si possono trovare le grandi marche e i prodotti noti alla maggior parte dei consumatori, ma anche una buona percentuale di prodotti artigianali e di referenze pregiate, grazie alle partnership costruite negli anni da Mymenu con fornitori selezionati, come sottolinea Forbes.

«L’idea mi è venuta proprio durante il lockdown - racconta il fondatore Giovanni Cavallo - mentre facevo la spesa al supermercato ed ero in coda per tanto tempo». Dopo Milano, Torino, Modena e Bologna, Macai è arrivato a Brescia il 14 gennaio scorso con uno stabilimento in via Milano. Da quel magazzino, nel quale lavorano 20 dipendenti tra rider e magazzinieri, partono ogni giorno le spese per decine di bresciani nelle zone Sant’Eustacchio, Centro Storico Sud, Borgo Trento, Porta Milano, quartiere La Famiglia, quartiere Abba. E arrivano in 30-60 minuti direttamente a casa. «A Brescia l’obiettivo - spiega il founder - è quello di avvicinarsi velocemente a 100 clienti al mese».

Ma l’ultima frontiera dell’e-commerce, una delle novità più interessanti nel panorama italiano, promette di continuare la sua vertiginosa crescita nei prossimi mesi anche a livello nazionale. «Ogni utente - continua Cavallo - ordina da noi 1,2 volte a settimana e registriamo una crescita del 70% delle prenotazioni. Con questi dati in crescita vogliamo arrivare in nove mesi a raggiungere le 30 principali città italiane con oltre 150mila abitanti».

Nei cinque magazzini Macai disseminati nelle città italiane oggi lavorano più di 150 dipendenti. Un risultato possibile grazie alla lungimiranza dei fondatori ma anche a quella degli investitori. Ancora prima di essere sul mercato, la startup ha infatti raccolto tre milioni di dollari con il placet di Plug and Play, l’acceleratore americano che aveva investito in fasi iniziali in realtà come PayPal e Dropbox. Anche se l’investimento è stato guidato da una società italiana: Lumen Ventures.

Il sogno - che con buoni indicatori passa ora per Brescia - è quello di creare un supermercato solo online che consegna in tutta Italia 7 giorni su 7 in 30 minuti.

