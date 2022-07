Comisa, 10 milioni da Intesa Sanpaolo per realizzare lo stabilimento green

Un maxi-finanziamento di 10 milioni di euro per la realizzazione del nuovo stabilimento produttivo della Comisa di Pisogne, società che opera da più di 50 anni in tutti i settori del comparto termoidraulico con oltre l’80% del fatturato realizzato all’estero. Ad erogarlo è stata Intesa Sanpaolo, il prestito è assistito dalla garanzia «Green» di Sace, e rientra nel più ampio piano di Intesa Sanpaolo a supporto degli investimenti delle aziende nella transizione ambientale ed al raggiungimento degli obiettivi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’ex laminatoio Ala

L’investimento fa parte dell’ampio progetto di ristrutturazione dell’ex laminatoio Ala di Pisogne. Il nuovo sito produttivo punterà all’autosufficienza energetica con l’installazione di un parco solare fotovoltaico integrato nella copertura del nuovo edificio, per una potenza installata di picco di 500 kWp in aggiunta ai 700 kWp già esistenti. Non solo, è prevista l’adozione di soluzioni tecniche per evitare l’utilizzo di gas metano nei reparti produttivi; la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti, attraverso un impianto radiante a bassa temperatura e le pompe di calore. Il nuovo stabilimento ospiterà oltre ai reparti produttivi e di montaggio anche un moderno magazzino, gli uffici, mensa, uno showroom con terrazza panoramica.

L’ambiente

«Il rispetto degli equilibri ambientali è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati - dichiara Federico De Lisi, presidente Comisa -. Non a caso sensibilizziamo e promuoviamo l’utilizzo di soluzioni e di prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale, come i sistemi a bassa inerzia termica, nel rispetto dei criteri ambientali minimi definiti a livello legislativo italiano. Abbiamo sposato la causa della salvaguardia dell’ambiente, rendendola uno dei principali valori in cui investiamo e crediamo fortemente». Intesa SP - tra le banche più sostenibili d’Europa.

«Siamo fortemente impegnati a supportare le Pmi del territorio in uno sviluppo sostenibile accompagnandole nella necessaria transizione verso l’economia green, in piena linea con il nostro piano industriale 2022-2025 e con i pilastri del Pnrr - dichiara Marco Franco Nava direttore regionale Lombardia Sud di Intesa -. In Lombardia abbiamo erogato oltre 1 miliardo di euro per progetti di economia circolare e in S-Loan in favore di aziende che, come Comisa, che si orientano verso obiettivi Esg, come la riduzione del proprio impatto ambientale».

