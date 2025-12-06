Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Codice edilizia, Deldossi: «Segnale che aspettavamo da tempo»

Paola Gregorio
Il presidente di Ance Brescia e vicepresidente nazionale dall’associazione dei costruttori edili: «Si apre una stagione con la quale si può superare l’immobilismo che ha bloccato molti processi di rigenerazione»
Loading video...
"Edilizia, primo passo per regole più certe"

«Un segnale che il nostro settore attendeva da tempo». Così Massimo Angelo Deldossi, presidente di Ance Brescia e vicepresidente nazionale dall’associazione dei costruttori edili, commenta il via libera del Consiglio dei Ministri alla legge delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni. L’obiettivo primario è semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi oggi disciplinati dal Testo unico dell’edilizia, porre chiarezza sulla ripartizione d

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario