Codice edilizia, Deldossi: «Segnale che aspettavamo da tempo»
Paola Gregorio
Il presidente di Ance Brescia e vicepresidente nazionale dall’associazione dei costruttori edili: «Si apre una stagione con la quale si può superare l’immobilismo che ha bloccato molti processi di rigenerazione»
"Edilizia, primo passo per regole più certe"
«Un segnale che il nostro settore attendeva da tempo». Così Massimo Angelo Deldossi, presidente di Ance Brescia e vicepresidente nazionale dall’associazione dei costruttori edili, commenta il via libera del Consiglio dei Ministri alla legge delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni. L’obiettivo primario è semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi oggi disciplinati dal Testo unico dell’edilizia, porre chiarezza sulla ripartizione d
