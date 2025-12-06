Codice edilizia, Deldossi: «Segnale che aspettavamo da tempo»

Paola Gregorio

Il presidente di Ance Brescia e vicepresidente nazionale dall’associazione dei costruttori edili: «Si apre una stagione con la quale si può superare l’immobilismo che ha bloccato molti processi di rigenerazione»

2 ' di lettura

Loading video... "Edilizia, primo passo per regole più certe"

«Un segnale che il nostro settore attendeva da tempo». Così Massimo Angelo Deldossi, presidente di Ance Brescia e vicepresidente nazionale dall’associazione dei costruttori edili, commenta il via libera del Consiglio dei Ministri alla legge delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni. L’obiettivo primario è semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi oggi disciplinati dal Testo unico dell’edilizia, porre chiarezza sulla ripartizione d