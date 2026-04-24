Co.Bre.Ca., balzo del fatturato: +35,7% a 21 milioni di euro

Al ristorante Sullivan di Ponte San Marco è andata in scena come di consueto l’annuale assemblea di bilancio della Cooperativa di commercializzazione del bestiame bovino Co.Bre.Ca. che ha chiuso il 2025 con un fatturato di oltre 21 milioni di euro e 23mila animali venduti.

Nell’occasione si è proceduto a rinnovare il consiglio di amministrazione e a breve verranno eletti presidente e vicepresidente. L’assemblea ha nominato Michele Saetti, Bacchiocchi Gianpietro, Botturi Fabio, Caligari Angelo, Linetti Carlo, Pagati Maurizio, Pierani Pietro, Scartapacchio Alessandro e Zugno Davide.

La remunerazione delle carni

«Significativo per il 2025 è stata la valorizzazione del prezzo delle carni che ha portato ad una buona remunerazione dei capi conferiti dai nostri soci - ha detto nella sua relazione il presidente Michele Saetti. Dopo anni dove il consumo di carne in Italia aveva subito importanti flessioni, nel 2025 abbiamo registrato un’inversione di tendenza con aumento dei consumi di qualità».

Il presidente di Cobreca, Michele Saetti

Analizzando i dati di Co.Bre.Ca. emerge che il fatturato è passato in un anno da 15.527.000 euro a 21.085.254 euro, con un incremento del 35,76%, ed il numero degli animali commercializzati è stato pari a 23.028 in iena con l’anno precedente.

Nel dettaglio si registra un aumento nelle macellazioni che da 12.009 passano a 12.228, i vitelli da 8.462 a 8.805, quelli da vita si attestano a 1.995 capi commercializzati. «Per il 2026 - ha spiegato Saetti ai soci e alla presenza dei rappresentanti di Coldiretti e Confagricoltura – ci aspettiamo momenti di incertezza e questa situazione dovrà portare tutti noi a dover necessariamente essere prudenti e ad agire con la massima cautela, consapevoli però che il nostro lavoro nutre il Paese e sostiene il territorio».