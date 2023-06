Circolarità e bio-based, bandi per 215,5 milioni nel 2023

A dicembre 2022 la Circular Bio-based Europe joint undertaking (Cbe Ju) ha pubblicato il suo programma di lavoro annuale per il 2023. Prevede lo stanziamento di 215,5 milioni di euro di budget e 18 bandi per la realizzazione e il supporto di industrie circolari bio-based. Cbe Ju è il partenariato pubblico-privato creato congiuntamente da Commissione e privati nell’ambito della bioeconomia circolare, per progetti di ricerca e innovazione nel solco di Horizon Europe. Complessivamente vale 2 miliardi dal 2021 al 2027.

I progetti finanziati faranno progredire la produzione circolare e sostenibile in linea con il Green Deal europeo, aumentando al contempo l’autonomia strategica europea. In particolare contribuiranno ad accelerare il processo di innovazione e lo sviluppo di soluzioni bio-based competitive, aumentare la diffusione sul mercato delle soluzioni bio-based consolidate, garantire un elevato livello di prestazioni ambientali dei sistemi industriali.

I bandi sono rivolti a tutte le tipologie di impresa: startup, pmi e grandi imprese. Horizon Europe finanzia prevalentemente progetti presentati in collaborazione con almeno 3 partner internazionali provenienti da minimo 3 Stati membri. La dimensione del progetto deve esesre tr i 5 e i 17 milioni di euro. Il tasso di finanziamento invece si attesta al 70% per progettualità rivolte allo sviluppo sperimentale, al 100% per quelle che prevedono anche ricerca industriale. È possibile presentare domanda fino al 22 settembre 2023.

Per ricevere una prefattibilità a titolo gratuito è possibile inviare l'idea progettuale a questo sito.

