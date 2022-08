Ci sono fonderie al lavoro ad agosto per risparmiare sul caro bollette

Forni fusori accesi ad agosto per risparmiare sulla bolletta energetica. È la scelta attuata da alcune fonderie bresciane che, per la prima volta, hanno deciso di spegnere gli impianti a luglio, lavorando invece nel tradizionale mese delle vacanze.

È così alle Fonderie Ariotti di Adro e alla Fonderia di Torbole. Una decisione straordinaria presa dagli imprenditori Roberto Ariotti ed Enrico Frigerio in virtù di una situazione eccezionale che le imprese, in particolare quelle energivore, stanno vivendo da mesi. Prima il Covid e il caro materie prime, poi la guerra in Ucraina con le conseguenze sul prezzo del gas e dell’energia. Le imprese corrono ai ripari come possono, cercando di garantire l’equilibrio fra produzione e conti.

