Centinaio: «Agricoltura, dall'Europa non accettiamo tagli»

«Non possiamo accettare altri tagli vista anche la peculiarità dell'agricoltura italiana che deve essere maggiormente tutelata e non penalizzata».

E’ questo il messaggio lanciato a Leno dal ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, intervenuto al convegno «Nuova Pac tra Brexit e risorse in calo» promosso da Coldiretti.

Un tema, quello dei tagli alla Pac, molto sentito dagli agricoltori che hanno affollato la sala conferenze di Cassa Padana, piccola per contenere le tante persone giunte a Leno. A tessere il filo del discorso è stato il presidente di Coldiretti Brescia e Lombardia, Ettore Prandini, che ha sollevato il tema relativo alla spesa per la politica agricola comunitaria, sempre diminuito negli ultimi trent'anni.

Nel corso della serata sono intervenuti i professori Felice Adinolfi e Fabrizio De Filippis docenti universitari di economia e politica agraria, che non hanno nascosto la possibilità che nei prossimi anni si possano perdere aiuti in termini di soldi piuttosto consistenti. Per difendere in Europa l’agricoltura lombarda scende in campo anche la Regione.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it