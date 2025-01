Cembre con Bian.Co apre il business dei caricatori per i veicoli elettrici

Rosani: «Sbocco naturale per il nostro gruppo». Aperte due nuove filiali: a Eindhoven e Shanghai

2 ' di lettura

In via Serenissima il quartier generale della Cembre - © www.giornaledibrescia.it

Indietro non si torna e, volenti o nolenti, le auto elettriche saranno il futuro della mobilità, anche in Italia. Ecco spiegata la grande attenzione rivolta dagli operatori al business delle colonnine di ricarica e degli «EV changers» per ricaricare i veicoli in ambito privato. Tra le società che muovono in questa direzione c’è anche Cembre, che nei mesi scorsi ha lanciato il nuovo brand Bian.Co, linea di «wallbox», ovvero stazioni di ricarica per uso privato in diverse versioni. Per il gruppo g