Carnovali rileva la Danese e punta al mercato veneto

«Quando un cliente investe in un prodotto Carnovali non guarda solo alle esigenze di lavoro contingenti, ma progetta il business per il proprio futuro». Nelle parole del presidente Ruggero Carnovali c’è tutto l’orgoglio di un imprenditore che ha fatto dell’innovazione e della digitalizzazione uno degli asset strategici della propria attività. La Carnovali di Prevalle compie quest’anno i suoi primi 45 anni di vita e li festeggia con due importanti traguardi: l’assegnazione dell’Ecol Design Award, riconoscimento conferito dall’ente Recycla per gli elevati standard di sostenibilità raggiunti; ma soprattutto l’acquisizione della Danese srl, società di Belfiore in provincia di Verona che apre le porte dell’ambito mercato veneto.

