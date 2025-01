Capodanno, per il brindisi il vino di Brescia la fa ancora da padrone

Valerio Pozzi

Vendite in crescita: «bollicine» presenti sull’83% delle tavole italiane

3 ' di lettura

Un brindisi - © www.giornaledibrescia.it

La notte di San Silvestro ha segnato, anche per il capodanno 2025, il picco del consumo di vino frizzante in Italia con un aumento del 2% rispetto allo scorso anno e con il «made in Brescia» a farla da padrone. «Per noi è ancora presto a fare bilanci - commenta Silvano Brescianini presidente del Consorzio di Tutela Franciacorta -, ma le sensazioni, sentendo anche i colleghi, sono di grande soddisfazione per come si sono chiusi i mesi di novembre e dicembre. Dopo una estate interlocutoria, le ven